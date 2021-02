vor 1 Stunde Lena Ratzel Karlsruhe "Die Mutationen verzeihen keine Nachlässigkeit": OB Mentrup warnt vor Dunkelziffer an Corona-Mutationen

Die Stadt Karlsruhe habe das derzeitige Infektionsgeschehen gut im Griff, Sorgen würden allerdings die Virus-Mutationen bereiten. Elf bis zwölf Prozent aller positiv getesteten Corona-Fällen in Karlsruhe seien Virusmutationen, die Dunkelziffer sei aber weitaus höher, so Oberbürgermeister Frank Mentrup. Deshalb appelliert er an die Bürger, die Hygiene-Regeln weiter einzuhalten, gibt aber die Hoffnung auf eine zeitnahe Öffnung des Einzelhandels.