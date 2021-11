vor 1 Stunde Karlsruhe "Die Lage ist angespannt": Ab Mittwoch gilt in Baden-Württemberg die Warnstufe

Am Dienstag, 2. November, wurden auf den Intensivstationen in Bade-Württemberg den zweiten Werktag in Folge 284 Covid-19-Patienten behandelt. Damit wird in Baden-Württemberg die sogenannte Warnstufe ausgerufen. Die damit zusammenhängenden Einschränkungen, vor allem für Nicht-Geimpfte oder -Genesene, treten am Mittwoch, den 3. November 2021 in Kraft.