vor 1 Stunde Karlsruhe Die Inzidenz fällt: Karlsruhe bereitet sich auf Corona-Öffnungen ab Samstag vor

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtkreis Karlsruhe sinkt. Am Montag liegt sie bei 79,2. Die gute Nachricht: Bleibt der Wert noch bis Donnerstag unter 100, können am Samstag auch endlich in der Fächerstadt Gastronomie, Einzelhandel, Zoo und Co. öffnen.