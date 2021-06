vor 20 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Demo-Tag in der Karlsruher Klotze: "Querdenker" müssen Teilnehmeranzahl am Donnerstag deutlich reduzieren

Am Donnerstag, 3. Juni, hat die Karlsruher "Querdenker"-Bewegung eine Demonstration in der Günther-Klotz-Anlage angekündigt und deutschlandweit zur Teilnahme aufgerufen. Laut dem SWR soll auch der Gründer der "Querdenken"-Bewegung, Michael Ballweg, vor Ort sein. Doch damit nicht genug: Auch zwei Gegendemonstrationen haben sich angekündigt. Jetzt hat die Stadt aber Änderungen in der zugelassenen Teilnehmeranzahl vorgenommen. Insgesamt dürfen zur Querdenker-Demo nur 1.500 Teilnehmer kommen. Zuvor waren 5.000 Teilnehmer angemeldet gewesen.