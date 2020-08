vor 3 Stunden Berlin 20.000 Teilnehmer bei Corona-Demo in Berlin: Kommen nun strengere Auflagen für Proteste?

Keine Maske, kein Abstand - die Kundgebung von Gegnern der staatlichen Corona-Auflagen in Berlin haben die Politik alarmiert. Die Polizei löste die Kundgebung am Abend auf. Nun wird der Ruf nach strengeren Auflagen für Demonstrationen laut. Wo sind die Grenzen der Versammlungsfreiheit in Zeiten der Pandemie?