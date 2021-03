vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Dating in der Corona-Pandemie? Diese Frau macht es möglich und organisiert "Single-Walks" in Karlsruhe

Dating zu Corona-Zeiten: Was zunächst wie ein Ding der Unmöglichkeit klingt, wird in Karlsruhe jetzt Realität. Fernab von Tinder, Elite Partner und Co. hat Kerstin Hoffmann nun das Projekt "Pinguin mit Übergewicht" ins Leben gerufen. So verwandelt sich die Fanny-Hensel Anlage immer Sonntags zum neue Single-Treff für die einsamen Karlsruher - an der frischen Luft und mit Abstand. Infektionsherd oder pfiffige Dating-Alternative?