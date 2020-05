vor 12 Stunden Karlsruhe Problem bei Corona-Warn-App: Nur wenige Personen der Risikogruppe haben ein Smartphone

Der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink hält die Erwartungen an die geplante Corona-Warn-App für übertrieben. "Da werden zu große Hoffnungen gehegt", sagte er den Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) am Freitag. "Gerade in der Risikogruppe haben nur die Hälfte oder ein Drittel der Menschen ein Smartphone."