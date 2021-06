vor 1 Stunde Stuttgart Betrug bei Teststationen in Baden-Württemberg - Datenschützer Stefan Brink: "Man konnte fast davon ausgehen, dass so etwas passiert"

Nach mutmaßlichem Betrug in Corona-Schnellteststellen zeigt sich Baden-Württembergs oberster Datenschützer Stefan Brink auch über die jüngste Kritik am Datenschutz der Testanbieter nicht überrascht. "Man konnte fast davon ausgehen, dass so etwas passiert", sagte er dem SWR (Donnerstag). "Diese Testzentren sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und häufig kommen die Anbieter von Testzentren gar nicht aus dem Gesundheitsbereich, sondern sind eher Glücksritter". Sei dies nicht gut geplant, würden Datenschutz und Datensicherheit eher nachrangig behandelt.