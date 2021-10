Ohne PCR-Test geht wenig: Diese Regeln gelten für mich wenn Baden-Württemberg in die "Warnstufe" rutscht

Nachdem die "Basisstufe" nun schon lange der Stand der Dinge in Baden-Württemberg ist, könnte sich dies bald ändern. Die relevanten Corona-Zahlen steigen und damit rücken Einschränkungen im öffentlichen Leben wieder in Reichweite. Vor allem für Ungeimpfte könnte es bald aufwendiger werden. ka.news.de fasst die grundlegenden Regelungen für die verschiedenen Lebensbereiche zusammen.

Seit mehreren Tagen steigen die Corona-Infektionszahlen und auch immer mehr Menschen landen auf der Intensivstation. Laut dem aktuellsten Bericht des Landesgesundheitsamtes (LGA) (Montag, 25. Oktober) sind derzeit 230 Menschen wegen einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation in Behandlung. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 3,8.

Ein Blick auf die Zahlen des LGA macht klar: es infizieren sich vor allem ungeimpfte oder noch nicht vollständig geimpfte Personen. So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei Ungeimpften bei 317,3, bei Geimpften bei 47,1.

Warnstufe wohl Ende dieser Woche

Laut Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gilt ab 250 belegten Intensivbetten (zwei Werktage in Folge) oder ab einer Hospitalisierungsinzidenz von 8,0 (fünf Werktage in Folge) die sogenannte "Warnstufe." Diese würde in vielen Bereichen des Lebens verschärfte Regeln im Umgang mit dem Corona-Virus bedeuten. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) rechne damit, dass die Marke von 250 Intensivpatienten spätestens Ende dieser Woche erreicht werde.

Die Warnstufe würde vor allem Einschränkungen für Ungeimpfte bedeuten. In den meisten Bereichen wird die 3G-Regel insofern verschärft, dass nur ein PCR-Test gültig ist. Außerdem besteht auch beim 2G-Optionsmodell wieder eine Maskenpflicht. Diese würde in der "Basisstufe" wegfallen. Die Regeln gibt es mit einem klick auf die entsprechende Überschrift.

Zur Erklärung:

Aufgeführt werden die Regeln für Basis- und Warnstufe. Wird unter der Überschrift nicht zwischen beiden Stufen unterschieden oder es heißt "keine weiteren Einschränkungen" gelten die gleichen Regeln. Falls bei der 3G-Regel nur ein PCR-Test gültig ist, ist dies entsprechend vermerkt.

Private Treffen und private Veranstaltungen (wie Geburtstage und Hochzeiten) - kein Abstandsgebot Basisstufe: keine Einschränkungen

Warnstufe: ein Haushalt plus fünf weitere Personen





Geimpfte und Genesene, Personen bis einschließlich 17 Jahre sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammen leben, zählen als ein Haushalt.

Öffentliche Veranstaltungen (wie Theater, Konzert, Stadtfest, Vereinsfeiern) Generell gilt: Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebnung, Hygienekonzept



Basisstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel

im Freien: ab 500 Personen oder bei Nicht-einhaltung des Mindestabstandes: 3G



Warnstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel, nur PCR-Test

im Freien: 3G-Regel

Öffentliche Verkehrsmittel Generell gilt: Maskenpflicht



Sonst keine weiteren Einschränkungen

Kultureinrichtungen (wie Galerien, Museen, Bibliotheken, Gedenkstätten) Generell gilt: Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebung, Hygienekonzept



Basisstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel

im Freien: keine weiteren Einschränkungen



Warnstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel, nur PCR-Test

im Freien: 3G-Regel

Religiöse Veranstaltungen Generell gilt: Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebung, Hygienekonzept



Sonst keine weiteren Einschränkungen

Beherbergung und Übernachtungen Generell gilt: Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebung, Hygienekonzept



Basisstufe: 3G-Regel und erneuter Test alle drei Tage



Warnstufe: 3G-Regel und erneuter Test alle drei Tage

Messen, Ausstellungen und Kongresse Generell gilt: Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebung, Hygienekonzept



Basisstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel

im Freien: keine weiteren Einschränkungen



Warnstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel, nur PCR-Test

im Freien: 3G-Regel

Gastronomie und Vergnügungsstätten (wie Restaurants, Kneipen, Spielhallen) Generell gilt: Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebung, Hygienekonzept



Basisstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel

im Freien: keine weiteren Einschränkungen



Warnstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel, nur PCR-Test

im Freien: 3G-Regel

Betriebskantinen und Mensen Generell gilt: Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebung, Hygienekonzept - Regeln gelten nur für externe Personen



Basisstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel

im Freien: keine weiteren Einschränkungen



Warnstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel, nur PCR-Test

im Freien: 3G-Regel

Freizeiteinrichtungen (wie Freizeitparks, Sportstätten, Bäder, Saunen) Generell gilt: Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebung, Hygienekonzept



Basisstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel

im Freien: keine weiteren Einschränkungen



Warnstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel, nur PCR-Test

im Freien: 3G-Regel

Körpernahe Dienstleistungen (Ausgenommen: Logopädie, Physio- und Ergotherapie) Generell gilt: Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebung, Hygienekonzept



Basisstufe: 3G-Regel



Warnstufe: 3G-Regel

Touristischer Verkehr (wie Schifffahrten, Seilbahnen, Busreisen) Generell gilt: Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebung, Hygienekonzept



Basisstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel

im Freien: keine weiteren Einschränkungen



Warnstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel, nur PCR-Test

im Freien: 3G-Regel

Einzelhandel und Flohmärkte Ausgenommen sind Geschäfte der Grundversorgung, Märkte im Freien und Abhol- und Lieferangebote



Generell gilt: Maskenpflicht und Hygienekonzept



weitere Einschränkungen erst ab Alarmstufe

Außerschulische Bildung (wie VHS-Kurse, Musik- und Kunstschulen) Generell gilt: Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebung, Hygienekonzept



Basisstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel

im Freien: keine weiteren Einschränkungen



Warnstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel, nur PCR-Test

im Freien: 3G-Regel

Bildung (wie berufliche Ausbildung, Fahr-, Flugschulen, Sprachkurse) Generell gilt: Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebung, Hygienekonzept



Basisstufe: keine weiteren Einschränkungen



Warnstufe: 3G-Regel, bei mehrtägigen Veranstaltungen: erneuter Test alle drei Tage

Sport Generell gilt: Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebung, Hygienekonzept



Basisstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel

im Freien: keine weiteren Einschränkungen



Warnstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel, nur PCR-Test

im Freien: 3G-Regel

Diskotheken Generell gilt: Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebung, Hygienekonzept



Basisstufe:

in geschlossenen Räumen: 3G-Regel, nur PCR-Test

im Freien: wie öffentliche Veranstaltungen



Warnstufe:

in geschlossenen Räumen und im Freien: 2G-Regel

Prostitutionsstätten Generell gilt: Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebung, Hygienekonzept



Basisstufe: 3G-Regel



Warnstufe: 3G-Regel, nur PCR-Test

Die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg auf einen Blick als pdf-Datei: