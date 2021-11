vor 24 Minuten Lars Notararigo Karlsruhe Corona-Zahlen steigen: Doch in welchen Lebensbereichen stecken sich die meisten Karlsruher an?

Trotz Impfung steigen auch in Karlsruhe die Corona-Infektionszahlen. Problem: 40 Prozent der Fälle in der Fächerstadt können nicht nachverfolgt werden. Hotspots - wie sie aus den vorherigen Wellen bekannt sind, gebe es aktuell nicht. Das Gesundheitsamt spricht von einer "Vielzahl aufaddierter Einzelfälle." Doch in welchem Bereich finden die meisten Infektionen statt?