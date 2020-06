Schulbetrieb

Ab dem Ende der Pfingstferien am 14. Juni nehmen Schulen den Betrieb wieder regulär auf. Soweit der Unterricht nicht in der Präsenz stattfinden kann, müssen alle Schüler per Fernlernunterricht unterrichtet werden. Horte, Ganztagsbetrieb sowie die flexible Nachmittagsbetreuung sind wieder erlaubt. Bis zum 14. Juni beträgt die maximal zulässige Anzahl an Personen in der Einrichtung 50 Prozent der regulären Kapazität.



Hier müssen mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen sichergestellt werden. Der Beginn und das Ende der Schulzeit müssen so gestaffelt werden, dass diese Richtlinie auch beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes sowie während der Mittagspause eingehalten werden kann. Die Schulen müssen ausreichende Handwaschgelegenheiten zur Verfügung stellen.

Klassenzimmer müssen regelmäßig und ausgiebig gelüftet und täglich geputzt werden.



Ausgeschlossen vom Unterricht sind Schüler und Kinder, die in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer infizierten Person hatten oder selbst Symptome einer Infektion der Atemwege oder eine erhöhte Temperatur aufweisen.