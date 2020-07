vor 1 Stunde Stuttgart Corona-Update für Karlsruhe: Nur 30 akute Fälle - so steht die Stadt im bundesweiten Vergleich da

Nur noch 30 Karlsruher sind an diesem Tag mit dem Corona-Virus infiziert. Die Zahlen haben sich seit den lokalen Ausbrüchen Ende Juni wieder stabilisiert. In der vergangenen Woche haben sich in der Fächerstadt lediglich vier Personen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt. Alle Infos zum aktuellen Lage im ka-news.de-Corona-Update.