Die Zahl der nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen in Baden-Württemberg ist auf mindestens 43.853 gestiegen. Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe sind am Dienstag (Stand: 10 Uhr) 166 Menschen infiziert.

Davon fallen 67 Fälle auf den Stadtkreis Karlsruhe ab. Insgesamt wurden bislang 1.947 Fälle im Stadt- und Landkreis gemeldet und bestätigt, davon sind 1.683 wieder genesen. 98 Personen sind am Virus verstorben.

In ganz Baden-Württemberg sind 269 Menschen mehr mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert als noch am Vortag, wie aus Zahlen des Landesgesundheitsamtes vom Montag (Stand: 16 Uhr) hervorgeht. Als genesen gelten 38.312 Menschen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um zwei Fälle auf 1.866. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde mit 0,99 angegeben, etwas geringer als am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.