vor 1 Stunde Stuttgart Mit dem Zug aus dem Risikogebiet: Teststation am Stuttgarter Hauptbahnhof startet

Bislang können sich Urlauber an den Flughäfen im Südwesten auf das Coronavirus testen lassen. Wer in einem Risikogebiet unterwegs war, muss das sogar tun. Nun wird das Test-Angebot auf den Schienenverkehr ausgeweitet. Denn das Virus reist mit. Eine Teststation am Karlsruher Hauptbahnhof" ist vorerst nicht vorgesehen. Sollte sich die Lage jedoch ändern, könnte auch hier eine Teststelle eingerichtet werden. Das gab das Gesundheitsministerium bekannt.