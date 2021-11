vor 38 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Corona-Schneechaos 2.0? Warum gesperrte Straßen im Schwarzwald auch in diesem Winter wieder möglich sind

Am vergangenen Wochenende fiel erstmals wieder Schnee im beliebten Schwarzwald. Das weiße Winterwunderland hat aber auch seine Nachteile: So hatten im vergangen Corona-Winter Ausflugsziele wie Dobel und Co. mit einem Massenandrang an Touristen zu kämpfen. Die Folge: Sperrungen, die eine Anfahrt und das Parken erschweren sollten. Doch wie sieht es in dieser Wintersaison aus? Sind die Polizei und die Wintersport-Betriebe diesmal besser vorbereitet?