vor 45 Minuten Karlsruhe Corona-Regeln missachtet: Polizei löst Techno-Party in Rintheim auf

Eine Party in einer ehemaligen Gaststätte in Rintheim musste die Polizei am frühen Samstagmorgen auflösen. Der Grund: Neben dem Konsum von Betäubungsmitteln hatten die Feiernden zudem die Corona-Bestimmungen nicht eingehalten.