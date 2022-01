vor 1 Stunde Karlsruhe Corona-Impfung mit Johnson & Johnson: Vollständig geimpft erst nach einer zweiten Impfung - Das müssen Betroffene jetzt beachten

Am Wochenende hat der Bund kurzfristig Änderungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) vorgenommen, die ab sofort in Kraft treten. Das heißt: Personen, die eine Impfung (Erstimpfung) mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben, gelten nicht mehr als grundimmunisiert. Wer bereits eine Booster-Impfung (in diesem Fall: Eine Zweitimpfung) erhalten hat, gilt nicht mehr als geboostert. Kurzum: Wer als geboostert gelten möchte, muss sich um eine Drittimpfung bemühen. Die Zweitimpfung vervollständigt ab jetzt lediglich die Grundimmunisierung.