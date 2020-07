vor 26 Minuten Stuttgart Corona-Prävention in Schulen: Land prüft Maskenpflicht für ältere Schüler

Die grün-schwarze Landesregierung prüft eine Maskenpflicht für ältere Schüler in den Schulen. Man diskutiere darüber, ob so eine Pflicht sinnvoll sei und wie sie umgesetzt werden könnte, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.