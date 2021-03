Corona-Mutationen: So verbreitet sind die verschiedenen Virus-Varianten in Karlsruhe

Seit mehreren Monaten beeinflusst das Corona-Virus das alltägliche Leben. Mit zahlreichen Einschränkungen konnte die Lage in der aktuell "zweiten Welle" stabilisiert werden - doch wohin geht der Trend? Von den Anfängen bis heute: Jede Woche gibt es einen Überblick über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Karlsruhe und einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen.

1. Aktuelle Corona-Lage: Karlsruhe knackt die Inzidenzgrenze 50

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt: Die Corona-Lage im Stadt- und Landkreis Karlsruhe bleibt angespannt, denn: Die Anzahl der Neuinfektionen fängt erneut an, in eine "Seitwärtsbewegung" überzugehen, anstatt zu sinken.

Waren am Freitag, den 26. Februar, noch 206 Personen im Stadtkreis mit dem Virus infiziert, so sind es am Dienstag, 02. März, noch 177. Als genesen gelten 6.623 Personen . Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt im Stadtkreis Karlsruhe bei 44,9.

Deshalb warnt das Robert Koch Institut in seinem aktuellsten Lagebericht: "Nach wie vor ist eine hohe Anzahl an Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Das RKI schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein."

Englische Variante weist erhöhte Fallsterblichkeit auf

Am Mittwoch, den 03. März ist es soweit, dann beraten Bund und Länder, ob der Lockdown fortgeführt- oder gelockert wird. Nachdem bereits zum Monatsanfang die Friseure und Blumenläden in Baden-Württemberg ihre Geschäfte wieder Reaktivieren durften, macht sich in anderen Betrieben unterdessen Unmut breit.

Das könnte Sie auch interessieren Stuttgart Corona-Lockdown: Kretschmann dämpft Hoffnung auf weitere Öffnungen

Das Problem sind nach wie vor die Corona-Mutationen. Die sorgen dafür, dass die Politik zwischen Wirtschaftssterben und der Gesundheit der Bürger jonglieren muss. Der Grund: Die Mutationen sind nicht nur leichter übertragbar. Nach neusten Erkenntnissen des RKI könnten die Mutationen sogar mit einer "erhöhten Fallsterblichkeit einhergehen."

Dies träfe primär auf die englische Variante zu. Doch auch die südafrikanische und brasilianische Variante haben es nach Deutschland und auch nach Karlsruhe geschafft.

So meldet das Gesundheitsamt Karlsruhe insgesamt 421 bestätigte Mutationsfälle im Stadt- und Landkreis von Karlsruhe. Davon entfallen 354 auf die englische Variante, 67 auf die südafrikanische oder brasilianische Variante. Aktuell sind im Stadt- und Landkreis Karlsruhe 207 Personen nachweislich an einer der Corona-Mutationen erkrankt.

"Die englische Variante breitet sich derzeit bei uns deutlich aus. Angesichts bereits vollzogener und zu erwartender Öffnungen, befürchten wir, dass zunehmende Kontakte der Menschen in Verbindung mit der deutlich ansteckenderen Virusvariante die Pandemie von Neuem anheizen können", so der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamt, Ulrich Wagner, auf Anfrage von ka-news.de.

"Die Hoffnung liegt auf den Impfungen, die nun an Fahrt aufnehmen und bei denen wir nach derzeitigem Wissenstand wissen, dass sie auch gegen die Varianten schützen." Die Frage, ob das Gesundheitsamt weitere Öffnungen, angesichts der Mutationen in Karlsruhe, als vertretbar empfindet, lässt Wagner hingegen offen:

"Wir als ausführende Behörde äußern uns nicht zu den getroffenen Entscheidungen auf übergeordneter Ebene. Grundsätzlich ist festzustellen, dass Menschen, die aufgrund von Lockerungen wieder mehr Kontakte untereinander haben und sich gleichzeitig Virusvarianten durchsetzen, die deutlich ansteckender sind, dann müssen wir uns pro Fall auf mehr Folgefälle einstellen. Diese Problematik im Gesamtzusammenhang mit den sonstigen Auswirkungen des Lockdown zu bewerten, ist eine sehr schwierige Aufgabe für die politischen Entscheidungsträger."

2. Entwicklungen der Neuinfektionen in Karlsruhe

Im Verlauf der Corona-Pandemie hat Karlsruhe nun seinen dritten großen Höhepunkt hinter sich. Wie die Grafik zeigt, kletterte die Rate der Neuansteckungen aufgrund privater Veranstaltungen wieder in die Höhe. Durch einen erneuten Lockdown beginnen die Neuinfektionen zu sinken.

Inzwischen sind die Infektionsketten oft nicht mehr bis zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen, weshalb eine eindeutige Zuordnung schwierig ist. Reiserückkehrer spielten laut Gesundheitsamt nahezu keine Rolle mehr. Stattdessen sind die meisten Ansteckungen auf den eigenen Familienkreis zurückzuführen.

3. So erfolgreich waren die Maßnahmen in Karlsruhe

Ob Schließung des Einzelhandels, Fernunterricht oder die Maskenpflicht: All diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Wie die Grafik zeigt, haben die verschiedenen Beschränkungen jeweils ihre Wirkung entfaltet.

Jeweils rund eine Woche nach Einführung der Restriktionen war die Zahl der Neuinfizierten rückläufig. Dieser zeitliche Verzug ist durch die Inkubationszeit zu begründen. Im Mittel beträgt die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch von Covid-19 laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) fünf bis sechs Tage. In anderen Worten: Sollte es aufgrund der Vernachlässigung der Corona-Vorschriften zu vermehrten Ansteckungen kommen, kann dies erst rund eine Woche später an den Zahlen abgelesen werden.