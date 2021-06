vor 13 Stunden Stuttgart/Karlsruhe 7,0: Karlsruhe mit der niedrigsten Inzidenz in Baden-Württemberg

Das Corona-Infektionsgeschehen hat sich im Südwesten weiter entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Sonntag in Baden-Württemberg: Bei 23,9 Personen je 100.000 Einwohner wurde nach Angaben des Landesgesundheitsamts in Stuttgart in den vergangenen sieben Tagen eine Infektion festgestellt (Stand Sonntag: 16.00 Uhr). Am Vortag hatte der landesweite Wert noch 25,5 betragen, vor einer Woche lag er bei 29,4.