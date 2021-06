vor 2 Stunden Karlsruhe Corona-Lage im Städtischen Klinikum Karlsruhe entspannt sich

Wie das Städtische Klinikum Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert, würde sich die Lage auf den Corona-Stationen allmählich stabilisieren. Der Grund: Die Anzahl an Covi-19 erkrankten Patienten auf den Allgemeinstationen wie auf der Intensivstation seinen weiter rückläufig. Damit befindet sich das Klinikum aktuell in Pandemiestufe 2.