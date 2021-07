Corona-Lage am Städtischen Klinikum in Karlsruhe: Drei Patienten in Behandlung - kein Intensivfall

Die Corona-Lage am Städtischen Klinikum bleibt weiter ruhig, wie das Haus am Freitag in einer Pressemitteilung verkündet. Lediglich drei Patienten seien gerade wegen Corona in Behandlung. Die Corona-Intensivstation bleibt leer.

Die ansteckendere Delta-Variante des Corona-Virus breitet sich weiter in Deutschland aus. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der Anteil der Variante bei Neuinfektionen in Kalenderwoche 25 bei zirka 59 Prozent. Das RKI weißt weiter darauf hin, dass nach einer vollständigen Impfung ein "hoher Schutz gegen Erkrankungen und schwere Verläufe besteht."

"Unvollständige Impfserie" senkt Schutz

Durch eine "unvollständige Impfserie" sei nur eine deutlich verringerte Wirksamkeit gegen die Delta-Variante nachgewiesen. Insgesamt haben bundesweit knapp 58 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfung gegen Covid-19 bekommen. Knapp 41 Prozent wurden bereits vollständig geimpft.

Bundesweit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 5,5 und sei in den vergangenen Tagen nicht mehr gesunken. Das RKI beobachte ein diffuses Ansteckungsgeschehen mit Häufungen in privaten Haushalten, im beruflichen Umfeld sowie in Kitas und Horteinrichtungen. Der bundesweite 7-Tage-R-Wert ist in der vergangenen Woche wieder über 1 gestiegen.

Die Lage in Karlsruhe und am Klinikum

In Karlsruhe liegt die Inzidenz sowohl im Stadtkreis ( 13,5) als auch im Landkreis (7,9) über der für Stufe eins abhängigen Marke von zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Um wieder in Stufe eins zu rutschen muss die Marke von zehn, fünf Tage in Folge unterschritten werden.

Am Städtischen Klinikum bleibt die Corona-Lage übersichtlich.Seitdem in der vergangenen Woche der letzte Corona-Intensivpatient entlassen wurde, wird kein weiterer Corona-Patient intensivmedizinische betreut, teilt das Klinikum in seiner wöchentlichen Pressemitteilung mit. Aktuell befinden sich zwei Personen auf der Covid-Allgemeinstation, ein weiterer Verdachtsfall ist am Klinikum in Behandlung. "Das Klinikum befindet sich weiterhin in Pandemiestufe eins", teilt der Maximalversorger mit.

Nur ein Besucher pro Patient am Tag

"Da sich die Stadt Karlsruhe seit Donnerstag in der Inzidenzstufe zwei befindet, gelten die bestehenden Besuchs- und Zutrittsregelungen im Klinikum weiter. Aktuell ist demnach maximal ein Besucher pro Patient und pro Tag zulässig. Besuche sind nur nach vorheriger Registrierung und mit 3G-Nachweis (getestet, genesen oder geimpft) möglich", so das Klinikum weiter.

Des Weiteren seien aktuell zwei Mitarbeiter des Klinikums positiv auf Sars-CoV-2 getestet und unterlägen einem durch das Gesundheitsamt erteilten Beschäftigungsverbot. "Im Bereich des Pflege- und Funktionsdienstes fallen aktuell 131 Mitarbeitende durch Krankheit, Quarantäne oder Beschäftigungsverbot aus. Davon befinden sich 23 Mitarbeitende in Quarantäne oder im Beschäftigungsverbot", erklärt das Krankenhaus abschließend.