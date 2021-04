vor 35 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Corona-Kontrollen zu Ostern in Karlsruhe: Mit dieser Bilanz hätte die Polizei nicht gerechnet

Mit dem schönen Wetter sind auch die Oster-Feiertage in Karlsruhe vorübergegangen. Dennoch zog es einige Sonnenanbeter am verlängerten Wochenende wieder nach draußen - trotz der strengen Corona-Regeln. Das versetzte die Polizei Karlsruhe in Habachtstellung. Haben sich die Bürger an die Auflagen gehalten?