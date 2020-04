Das schöne Wetter ließ am Karfreitag erneut einige Bürger im Stadt- und Landkreis Karlsruhe gegen die Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnung verstoßen. Laut Polizei handelte es sich dabei hauptsächlich um Ordnungswidrigkeiten, die sich auf Ansammlungen von Kleingruppen bezogen. Ansonsten zeigten sich die Beamten weitestgehend zufrieden über die Einhaltung der Regeln.

So hätten beispielsweise am Baggersee in Weingarten mehrere Kleingruppen am Nachmittag von der Polizei des Platzes verwiesen werden müssen. Diese seien bereitwillig den polizeilichen Aufforderungen gefolgt, heißt es im Pressebericht.

Die Polizei appelliert deshalb erneut an die Vernunft der Bürger, auch an den kommenden Ostertagen die Regeln einzuhalten.