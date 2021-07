vor 16 Stunden Stuttgart Corona-Inzidenz: Karlsruher Stadtkreis sinkt wieder unter 10

Nach Angaben des Landesgesundheitsamts kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag landesweit auf 12,4. Am Samstag hatte der Wert demnach bei 12,2 gelegen. Einen Anstieg der Fallzahlen verzeichnen die Gesundheitsämter schon seit Anfang Juli. Gute Nachrichten gibt es hingegen für den Karlsruher Stadtkreis. Der befindet sich aktuell wieder unter der 10er Marke. Inzwischen liegen 26 der 44 Stadt- und Landkreise im Südwesten über einer Inzidenz von 10. Im Hohenlohekreis ist der Wert mit 32,0 den Angaben nach am höchsten, im Landkreis Schwäbisch Hall mit 1,5 am niedrigsten.