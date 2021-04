vor 15 Stunden Stuttgart Fast 200 Neuinfektionen im Karlsruher Stadt- und Landkreis

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg steigt weiter. Im Laufe der vergangenen sieben Tage haben die Behörden mit Stand vom Mittwoch (16 Uhr) im Schnitt 165,3 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner registriert, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Am Dienstag hatte die Inzidenz 160,9 betragen, am Montag 143,7 und am Mittwoch vergangener Woche noch 101,1. In Karlsruhe liegt die Inzidenz aktuell bei 148,4 im Stadtkreis und 154,6 im Landkreis.