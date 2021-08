vor 1 Stunde Stuttgart/Karlsruhe Auch in Karlsruhe Corona-Inzidenz im Südwesten steigt auf 17,0

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Südwesten steigt weiter an. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Samstag (Stand: 16.00 Uhr) 17,0, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Vortag hatte der Wert bei 15,8 gelegen. Damit verzeichnete die Behörde 390 neue Infektionen und einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.