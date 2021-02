vor 5 Stunden Stuttgart Corona-Inzidenz im Südwesten leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten ist leicht gestiegen. Am Dienstag lag sie nach Angaben des Landesgesundheitsamts bei 45,5, am Montag noch bei 44,8 Neuinfektionen. Am Sonntag hatte der Wert mit 44,0 noch leicht unter dem vom Samstag mit 44,3 gelegen. Nach der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) davon gesprochen, dass etwa der Einzelhandel ab einem stabilen Inzidenzwert von unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche auf Lockerungen hoffen darf.