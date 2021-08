vor 15 Stunden Stuttgart Corona-Inzidenz in Karlsruhe bei 19,2 - Auch Landkreis über 10-er Marke

Nach einem leichten Rückgang ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die die registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche angibt, in Baden-Württemberg wieder leicht gestiegen. Sie liegt aktuell bei 14,8, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilt. Am Dienstag lag sie noch bei 14,1, am Montag bei 14,5.