vor 1 Stunde Karlsruhe Corona-Impfung ohne Termin: FDP Karlsruhe organisiert am Sonntag ein "Adventsimpfen "

Die FDP-Karlsruhe veranstaltet zusammen mit der Praxis H14, dem Rettungsdienst ProMedic und zwei Ärzten am zweiten Adventssonntag, 5. Dezember, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr in der Herrenstraße 14 ein Adventsimpfen. Dabei können sich alle interessierten Bürger ohne Termin für eine Booster-Impfung mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech oder Moderna kostenlos eine Auffrischungsimpfung geben lassen. Ungeimpfte werden ebenfalls nicht abgewiesen. Um das Tragen mindestens einer medizinischen Maske sowie das Einhalten von Abständen wird gebeten