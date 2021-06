vor 40 Minuten Karlsruhe Corona-Impfung ohne Anmeldung: Karlsruher Arztpraxis startet Aktion in Grünwettersbach

Am kommenden Freitag beginnt in Grünwettersbach eine Impfaktion. Geimpft werde so lange der Vorrat reiche und ohne Anmeldung. Zukünftig könnten in der Umgebung Wettersbach noch weitere Aktionen abgehalten werden.