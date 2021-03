vor 1 Stunde Karlsruhe Corona-Impfung: Landkreis Karlsruhe stoppt Vergabe von AstraZeneca

Impfungen mit dem Impfstoff AstraZeneca sind bundesweit kurzfristig ausgesetzt. Auch in den Kreisimpfzentren in Bruchsal-Heidelsheim und Sulzfeld wurde der Impfbetrieb mit diesem Impfstoff am späten Nachmittag des Montag sofort eingestellt.