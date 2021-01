vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Corona-Impfung in Karlsruhe: So sieht das KIZ in der Schwarzwaldhalle aus

Nach dem ZIZ kommen die KIZ. Nachdem das zentrale Impfzentrum in der Messe Karlsruhe (ZIZ) angelaufen ist, folgt nun das Kreisimpfzentrum in der Schwarzwaldhalle (KIZ). Zwar deutlich kleiner und kompakter als sein Vorgänger, können auch hier bald Termine zum Impfen vereinbart werden. Messe-Chefin Britta Wirtz gibt erste Einblicke in den Aufbau vom "Kongressimpfzentrum" in der Schwarzwaldhalle.