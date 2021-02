Das Kreisimpfzentrum Schwarzwaldhalle (KIZ) öffnet nach derzeitiger Planung ab Freitag, 19. Februar, täglich und macht damit einen weiteren großen Schritt in Richtung des geplanten Regelbetriebs. Dieser ist natürlich weiterhin von der gelieferten Impfstoffmenge abhängig. Die Wiederaufnahme des Betriebes am Freitag letzter Woche habe nach Aussagen sowohl der medizinischen als auch der organisatorischen Leitung reibungslos funktioniert.

"Neben dem Ablauf selbst wurden auch die neu ausgeschilderten Parkmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung sowie die mögliche Anreise mit dem Taxi positiv von den geimpften Personen aufgenommen. Gemeinsam werden das KIZ und das Impfzentrum Messe Karlsruhe (ZIZ) in dieser und der folgenden Woche etwa 5.000 Erstimpfungen pro Woche durchführen", erklärt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Neue Termine verfügbar

Neue Termine für beide Impfzentren werden jeweils samstags und mittwochs zwischen 10 und 12 Uhr eingestellt. Bei den Mobilen Impfteams (MIT) findet am Donnerstag, 18. Februar, die letzte Erstimpfung in einem Karlsruher Pflegeheim statt. Damit werden voraussichtlich am 11. März alle stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen in der Stadt auch mit Zweitimpfungen versorgt sein.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Änderung der Corona-Verordnung: Das gilt ab Montag!

Bereits heute (16. Februar) sind in 95 Prozent aller Alten- und Pflegeheime Erstimpfungen durchgeführt worden. In 70 Prozent der Einrichtungen wurde bereits die Zweitimpfung abgeschlossen. Die MIT des Karlsruher ZIZ werden daher ab 18. Februar Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Erstimpftermine anfahren.Darüber hinaus leisten die Teams Unterstützung in den umliegenden Landkreisen.

Aktuelle Zahlen

Die Gesamtzahl der in Karlsruhe verimpften Dosen für ZIZ (inklusive MIT) und KIZ liegt derzeit (Stand: 14. Februar) bei 35.812, aufgeteilt in 20.649 Erstimpfungen und 15.163 Zweitimpfungen. Das KIZ hat 896 Erstimpfungen und 292 Zweitimpfungen durchgeführt, das ZIZ 11.781 Erst- und 8.585 Zweitimpfungen und bei den MIT sind es 7.972 Erst- und 6.286 Zweitimpfungen.