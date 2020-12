vor 3 Stunden Lena Ratzel Karlsruhe Corona-Impfung gestartet: Zentrales Impfzentrum in Messe Karlsruhe nimmt Probebetrieb auf

Das Zentrale Impfzentrum in der Messe Karlsruhe hat am heutigen Sonntag seine Arbeit aufgenommen und bereits die ersten Impfungen vollzogen. In den kommenden Wochen und Monaten werden gemäß den Impfphasen zuerst Menschen über 80 Jahre, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie besonderes Gesundheitspersonal geimpft. Die Impftermine müssen allerdings von jedem selbstständig über das Internet oder eine Telefon-Hotline vereinbart werden.