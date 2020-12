vor 59 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Corona-Impfstoff: Medizinischer Leiter erklärt - Diese Schwierigkeiten bringt das neue Mittel mit

Das zentrale Impfzentrum (ZIZ) an der Messe Karlsruhe ist fertiggestellt. Doch was fehlt ist der Impfstoff. Der wartet aktuell noch auf das "OK" der Behörden - und das kommt eventuell sogar noch vor Weihnachten. Doch Entwarnung geben die Experten nicht. Der Grund: Aufbereitung und Anwendung des Wirkstoffes sind so zeitintensiv und einschränkend, dass es eine Weile dauern wird bis das Virus wirklich eingedämmt ist. Andreas Ruf, medizinischer Leiter des Karlsruher Impfzentrums, erklärte letzte Woche noch: "Wir sind erst aus der Nummer raus, wenn es einen Impfstoff zu anderen Bedingungen gibt."