vor 33 Minuten Carsten Kitter Karlsruhe Corona-Impfpflicht ade: Was die Karlsruher Bundestagsabgeordneten zu dieser Entscheidung sagen

Die allgemeine Corona-Impfpflicht ist vom Tisch. Der Bundestag konnte sich nach einer langen Debatte in der vergangenen Woche nicht auf einen Entwurf einigen. Das Ergebnis teilt die vier Karlsruher Abgeordneten in zwei Lager. Die Befürworter und die Ablehner. Wie die Politiker die Entscheidung bewerten, lest ihr hier.