Verzicht oder Reduzierung von Sondernutzungsgebühren

Eiscafés, Restaurants und Kneipen müssen aufgrund der Corona-bedingten Schließungen in diesem Jahr mit deutlichen Umsatzeinbußen rechnen. Das sieht auch die SPD-Fraktion so: "Auch bei einer Wiedereröffnung in nächster Zeit werden durch die Abstandsregel weniger Kunden und Gäste vorhanden sein", schreibt sie in ihrem Antrag an die Stadt.



Die Stadträte fordern daher, die sogenannten Sondernutzungsgebühren - also die Gebühren, die Gaststätten entrichten müssen, wenn sie öffentliche Straßen, Plätze und Wege für ihre Bestuhlung intensiver nutzen als sonst - in diesem Jahr auszusetzen. Eine Entscheidung fiel hierzu am Dienstag nicht - er wird in einem Fachausschuss behandelt werden.



Ähnlich sieht das die CDU. Die Fraktion der Christdemokraten will den Gastronomen die Gebühren für die Dauer der Schließungen allerdings nur "prozentual oder zeitlich nachlassen" - die Zahlung der Sondernutzungsgebühren soll dann im vierten Quartal 2020 erfolgen. Auch dieser Antrag wurde in einen Fachausschuss verwiesen. Grundsätzlich sei ein pauschaler Verzicht auf Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die Gastronomie aus rechtlichen Gründen nicht möglich, so die Antwort der Stadtverwaltung in einer entsprechenden Stellungnahme.