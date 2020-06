vor 22 Minuten Lena Kube Karlsruhe Corona-Frühwarnsystem in Karlsruhe: Wann droht ein neuer Shut-Down?

"Alarmstufe gelb": Stecken sich in einer Woche mehr als 35 von 100.000 Einwohnern mit dem Corona-Virus an, schlägt das Frühwarnsystem in Baden-Württemberg Alarm. Dann werden erste Maßnahmen ergriffen, damit die Zahl der Infektionen nicht weiter steigt. Denn: Klettert der Wert über 50, könnte regional der nächste "Shut-Down" drohen.