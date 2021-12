vor 8 Stunden Stuttgart Corona-Flaute im Einzelhandel: Verband enttäuscht von Geschäft an drittem Adventssamstag

Der Handelsverband Baden-Württemberg zeigt sich enttäuscht über das Geschäft am dritten Adventssamstag. "Ein Weihnachtsgeschäft, wie wir es gewohnt sind, findet in diesem Jahr praktisch nicht statt", teilte Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann am Sonntag in Stuttgart mit.