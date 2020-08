vor 37 Minuten Lena Kube Karlsruhe Corona-Fall im Europa-Park: 15.000 Besucher werden per Mail informiert

Der Europapark in Rust verzeichnet einen Corona-Fall: Am Montag, 10. August, habe sich ein infizierter Besucher im Freizeitpark aufgehalten. Alle Personen, die an diesem Tag den Park aufgesucht hatten, wurden bereits per Mail informiert. Die Gefahr einer Ansteckung sei jedoch sehr gering, teilt das zuständige Gesundheitsamt mit.