vor 1 Stunde Karlsruhe Corona-Bilanz nach Frühlingswochenende: Polizei erwischte einige Regelbrecher

Das schöne Frühlingswetter hat viele im Stadt- und Landkreis Karlsruhe an die frische Luft gezogen - laut Polizeibilanz wurden dabei die Bestimmungen der Corona-Verordnung bis Stand Sonntagnachmittag weitestgehend eingehalten. Für die Ordnungshüter ergaben sich nur wenige Beanstandungen, so die Polizei Karlsruhe in einer Information an die Presse.