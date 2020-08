vor 1 Stunde Stuttgart/Berlin Neue Corona-Strategie: Kommen einheitliche Strafen und das Ende der kostenlosen Urlauber-Tests?

Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, muss in Baden-Württemberg bis zu 250 Euro zahlen. In Berlin und Bayern kann es doppelt so teuer werden, dagegen wird in Brandenburg kein Bußgeld erhoben. Unsinn, sagt Innenminister Strobl, ein einheitliches Bußgeld müsse her.