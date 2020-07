vor 1 Stunde Stuttgart Keine Buden, keine Karussells: Schausteller in der Krise - Protest gegen Corona-Auflagen

Nichts geht mehr für die Schausteller in Baden-Württemberg. Die Corona-Auflagen legen ihnen enge Ketten an. Seit Monaten stehen Achterbahnen, Kettenkarusselle und Autoscooter still. Deshalb machen die Betreiber jetzt mobil - auf der Straße, nicht auf der Kirmes.