vor 1 Stunde Lena Kube Karlsruhe Club "Stadtmitte" setzt auf Hilfe seiner Fans: Was macht so eine Krise mit einem Nachtclub?

Wann werden Clubs und Bars in Karlsruhe wieder öffnen? Die "Stadtmitte" blickt wie viele Betreiber in eine ungewisse Zukunft. Um die Corona-Krise möglichst unbeschadet zu überstehen, setzt der Club auf die Hilfe seiner Gäste und Fans: Mit einer Spendenkampagne will er 38.000 Euro zusammentragen, damit es die "Stadtmitte" auch nach Corona noch gibt.