Christkindlesmarkt mit 2G plus? Wie Karlsruher Weihnachtsmarktfans die Einschränkungen aufnehmen

Überall in Deutschland und Europa sind Weihnachtsmärkte ein Signal, dass die Adventszeit nun endgültig begonnen hat. Die diesjährige Adventszeit ist allerdings an einige Bedingungen geknüpft - beispielsweise findet der Karlsruher Christkindlesmarkt 2021 unter 2G plus-Regeln statt, die regelmäßig von der Polizei kontrolliert werden. Doch wie reagieren die Karlsruher darauf? ka-news.de befragt einige Marktbesucher.

"Natürlich ist es dieses Jahr unter anderen Umständen, aber trotzdem ist es schön, mal wieder Glühwein mit Freunden zu trinken", sagt Lisa, eine der Besucherinnen, die im eingezäunten Bereich des Christkindlesmarktes. Sie genieße den Markt sehr, wie sie ka-news.de am vergangenen Abend mitteilt und auch die 2G plus-Regeln störten sie nicht weiter.

"Ich finde die 2G plus Regeln auf jeden Fall in Ordnung", erklärt die Besucherin. "Ich glaube ich fühle mich mit 2G-plus-Regeln auch wohler als nur mit 2G-Regeln. Ich habe mich auch extra für den Christkindlesmarkt testen lassen." Neugierig durch dieses Statement spricht ka-news.de noch weitere Besucher an, etwa die beiden jungen Männer Tobias und Niklas, wie ihre Meinung zum diesjährigen Christkindlesmarkt sei.

"Es geht viel mehr um Sicherheit"

Beide seien froh darum, dass der Markt stattfindet, gerade da man kaum absehen könne, ob das noch allzu lange so bleiben wird: "Man sieht es in Bayern, in Sachsen, dass jetzt alles abgesagt wird. Wahrscheinlich sind wir auch nur noch zwei Wochen davon entfernt", sagt Tobias. Dennoch könne man den Markt genießen, solange er noch stattfinde. Auch in Bezug auf die Maßnahmen.

"Ich finde es gut, dass es unter den Auflagen stattfindet und auch gut, dass es hier auf diese Weise kontrolliert wird", sagt Tobias. Ein Statement in das auch sein Begleiter Niklas einstimmt. "Wir sind hergekommen und wussten nicht so wirklich ob die 2G plus-Regeln gelten werden. Und als wir den Aushang gesehen haben, sind wir uns noch einmal spontan testen gegangen. An sich ist es schon eine gute Sache. Man fühlt sich damit auch wohler, würde ich sagen."

Natürlich bliebe dabei die Frage ob ein Weihnachtsmarkt unter 2G-Regeln besser besucht sei, doch " es geht viel eher darum, dass der Weihnachtsmarkt sicher ist", so Tobias. Auch dass man kontrolliert werde sei kein größeres Problem, denn "das trägt ja auch dazu bei, dass man sich sicherer fühlt."

"2G plus ist zwar umständlich, aber okay"

Auch ein weiterer Christkindlesmarktbesucher mit Namen Slaver sieht das Weihnachtsspektakel unter den Corona : "Es ist besser als gar nichts, finde ich. 2G plus ist zwar schon umständlich, aber immer noch okay. Einen Lockdown würde ich nicht bevorzugen, also überhaupt nicht." Auf die Frage ob es ein Problem sei, von der Polizei kontrolliert zu werden antwortet er mit einem simplen: "Für mich nicht."

Um aber nicht nur Einzelmeinungen zu erhaschen, sondern auch ein breiteres Stimmungsbild zu erstellen, bittet ka-news.de die anwesende Pressesprecherin der Karlsruher Polizei, Marion Kaiser, um ein Statement.

"Wir können eine optimale Resonanz melden"

Die Karlsruher Polizei nämlich, habe am vergangenen Mittwoch "mit rund 30 Kräften den Weihnachtsmarkt und auch den Handwerkermarkt sowie die umliegenden Stände und weiteren Weihnachtsmärkte in Karlsruhe überprüft", erklärt Kaiser. Dabei seien ihr keine negativen Verhaltensweisen aufgefallen. "Ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute genervt reagieren. Man hat das Gefühl, sie wissen, worauf sie sich einlassen."

"Die Leute halten sich größtenteils an die Maskenpflicht - unsere Kollegen konnten sie auch für die Maßnahmen sensibilisieren. Was die Maßnahmen hier auf dem Weihnachtsmarkt angeht konnten bislang eine optimale Resonanz melden."

