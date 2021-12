vor 4 Stunden Stuttgart/Karlsruhe Chance für Karlsruher Unternehmen? Südwesten verlängert Corona-Hilfen

In der Corona-Krise hat die grün-schwarze Landesregierung Hilfsprogramme für Unternehmen und sogenannte Solo-Selbstständige verlängert. So könne der "fiktive Unternehmerlohn" für den Zeitraum Januar bis März kommenden Jahres beantragt werden, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit.