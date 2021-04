vor 25 Minuten Verena Müller-Witt Thomas Riedel Karlsruhe "Car-Freitag" in Karlsruhe: Familienvater protestiert mit Kolonnenfahrt gegen Maskenpflicht bei Kindern

Kaum ein Corona-Thema wurde in den vergangenen Tagen so heftig debattiert: Die Maskenpflicht bei Grundschulkindern. Eine Maßnahme, die viele Eltern nicht nachvollziehen können. Dazu gehört auch Denis Marasciulo, vielen ist er unter dem Namen "Phoenixx" aus der Tunerszene bekannt. Unter dem Motto "Sternfahrt - ein Kinderlächeln ohne Maske" trommelte er Autofans und Familien am Freitagnachmittag zu einer ganz anderen Art der Corona-Demonstration auf dem Karlsruher Messplatz zusammen. Denn die soll weniger politisch werden, sondern den Kindern - in Form einer Kolonnenfahrt - ein wenig Freude bereiten.