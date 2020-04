Eine neue Baustelle hier, eine Umleitung dort: Normalerweise werden direkt betroffene Bürger - beispielsweise Anwohner - von der Stadt Karlsruhe rechtzeitig informiert. Dies ist nun aufgrund der Corona-Pandemie und den Vorschriften zum Infektionsschutz nicht mehr wie bislang möglich. Bürger finden die Informationen zu den Bauvorhaben nun unter anderem online.

Auch im Jahr 2020 sind in Karlsruhe viele Baumaßnahmen geplant. Dabei stellen sich Bürgern oft viele Fragen: Wie führt der Weg durch die Baustellen? Welche weiteren Auswirkungen hat das Anrücken von Baggern und Co.? "Normalerweise werden Ortschaftsräte, Bürgervereine oder ganze Wohngebiete gezielt informiert", so die Stadt in einer Pressemeldung. Dies sei allerdings aufgrund der aktuellen Lage nicht wie gehabt möglich.

So konnten die Planungen zur Verkehrsführung im Zuge der Fahrbahndeckenerneuerung (FDE) Bergwald II nicht wie vorgesehen in den Ortschaftsratssitzungen im März erläutert werden. Die Unterlagen wurden nun digital zur Verfügung gestellt, eventuelle Fragen werden bei den Ortsverwaltungen aufgenommen und an das Regierungspräsidium Karlsruhe beziehungsweise an die Stadt zur Beantwortung weitergeleitet.

Situation stellt Beteiligte vor neue Herausforderungen

Gleiches gilt für die Auswirkungen im Zuge der Ansiedlung von Ikea. Hier stehen in den Sommermonaten Einschränkungen für den Sportverein, den Kleingärtnerverein und den Betriebshof der DB-AG an. Bei dieser Maßnahme stellt sich das Baustellenmanagement im Tiefbauamt für die Schnittstelle zwischen Baustellen und Anlieger zur Verfügung.

Für Projekte der Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH (VBK) im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Haltestellen Yorckstraße, Moltkestraße/Kußmaulstraße und Moltkestraße/Klinikum waren im April die Infoveranstaltungen für Bürgervereine und anliegende Gewerbetreibende vorgesehen. Für diese Projekte werden ebenfalls digitale Unterlagen erstellt.