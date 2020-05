Bis auf Rulantica: Europa-Park öffnet am 29. Mai trotz Corona

Der Europa-Park öffnet am 29. Mai wieder seine Tore für eine begrenzte Anzahl an Besuchern. Ab dem 13. Mai können tagesdatierte Tickets für die Sommersaison erworben werden. Die Verantwortlichen des Parks bereiten sich laut eigenen Angaben intensiv auf die Wiedereröffnung vor.

"Wir bitten Sie, liebe Besucher, auf die Abstandsvorgaben sowie auf die zusätzlichen Hygienemaßnahmen zu achten, die bis auf Weiteres im Europa-Park gelten. Es liegt in unser aller Interesse und Verantwortung, diese Regeln zu beachten und aufeinander Rücksicht zu nehmen", informiert der Park in einer Mitteilung an die Presse. Das Gelände sei groß und weitläufig, wodurch allen Besuchern und Mitarbeitern ausreichend Platz zur Verfügung stehe, um den vorgegebenen Abstand wahren zu können.